Курянин убил и выбросил на обочину человека

СЕГОДНЯ 13:44 2018-12-25T14:24:22+03:00

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22 декабря на обочине автодороги вблизи села Дичня Курчатовского района Курской области обнаружили тело 41-летнего мужчины. СК завел уголовное дело по статье "Убийство".

Оперативникам удалось установить человека, подозреваемого в этом преступлении. Им оказался 17-летний житель Железногорска.

По версии следствия, в ночь с 21 на 22 декабря на одной из улиц Курска он увидел стоящий на парковке автомобиль, где на водительском сидении был прежде ему незнакомый безработный курянин. Мужчина подошел к авто и постучал в окно водительской двери.

Открыв дверь автомобиля, парень вышел на улицу, после чего подозреваемый дважды ударил его ножом в спину. Водитель упал на землю.

Затем парень, убедившись, что мужчина признаков жизни не подает, положил его тело сзади в автомобиль, сел за руль авто и направился в сторону Рыльска Курской области.

По пути он решил избавиться от тела. На автомобильной дороге в Курчатовском районе Курской области он остановился, вытащил тело на обочину, а сам уехал в сторону Рыльска.

Подозреваемый задержан и дал признательные показания, сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, в том числе его мотива, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, отметили в СК.