2018-12-25T12:30:49+03:00
Происшествия

Курянина обвиняют в похищении человека

ЧП произошло в Мантуровском районе
Ольга ДАНИЛОВА
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СК завел уголовное дело против 45-летнего жителя Мантуровского района. Мужчину подозревают по п. «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ "Похищение человека, совершенное с применением насилия опасного для жизни и здоровья".

По версии следствия около десяти часов вечера курянин на своем автомобиле приехал к дому 53-летнего мужчины. Там он вытащил свою жертву из дома и положил в багажное отделение автомобиля. Затем он перевез похищенного к своему дому, где отрыв багажник автомобиля заявил, что убьет его и направился в свой дом за топором. Жертва, воспользовавшись тем, что багажник не был закрыт, вылез из машины и убежал, а пото сообщил о произошедшем в правоохранительные органы.

Сейчас по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сказали в СК.

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