Курский «ЮЗГУ-АТОМ» поделил очки со «Спартой»

СЕГОДНЯ 12:20 2018-12-25T12:20:03+03:00

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По итогам седьмого тура Чемпионата России по волейболу среди женских команд Высшей лиги «А» курский волейбольный клуб «ЮЗГУ-АТОМ», играя на выезде с волейболистками нижегородской «Спарты», одержал одну победу, завоевав три очка.

Игры 7-го тура Чемпионата России, состоявшиеся в минувшие выходные в Нижнем Новгороде, принесли в копилку курских волейболисток одну победу, позволив ВК «ЮЗГУ-АТОМ» (Курская область) упрочить место в турнирной таблице.

Игру курянки начали с уверенных атакующих действий, взяв инициативу в свои руки. Несмотря на попытки хозяек переломить ход встречи, счет по итогам первого игрового отрезка оказался в пользу курянок – 25:23 в пользу ВК «ЮЗГУ-АТОМ». Во второй партии подопечные Юрия Токарева продолжили наращивать преимущество, обеспечив к концовке игрового отрезка комфортный задел очков – 25:21 в пользу ВК «ЮЗГУ-АТОМ» (Курская область). В третьем сете хозяйки устроили штурм позиций «ЮЗГУ-АТОМа», который увенчался успехом – 17:25 – в пользу «Спарты». Четвертый игровой отрезок прошел при доминировании курянок, уверенно доведших игру до победных - 25:18. Итоговый счет первой игры: 3:1 в пользу курского «ЮЗГУ-АТОМа» (счет по партиям - 25:23, 25:21, 17:25, 25:18).

Повторная встреча началась в равной борьбе. Нижегородские волейболистки, настроившиеся на реванш, с первых минут встречи перехватили инициативу, успешно выполнив задачу тренерского штаба - 25:23 – в пользу «Спарты» по итогам первого сета. Второй игровой отрезок был полон напряженной и принципиальной равной борьбы, победителя в которой лпределил тай-брейк – 29:27 – в пользу курского «ЮЗГУ-АТОМ». Однако, в третьей партии «Спарта» перехватила инициативу – 25:18. В четвертом игровом отрезке при относительно равной игре удачливее оказались хозяйки площадки – 25:23 – в пользу «Спарты». Итоговый счет повторной игры - 3:1 в пользу «Спарты» (счет по партиям – 25:23, 27:29, 25:18, 25:23).

По тура «ЮЗГУ-АТОМ» записал в свой актив одну победу и 3 очка, упрочив свое положение в турнирной таблице. На счету «ЮЗГУ-АТОМа» - 5 побед и 15 очков.

28-29 декабря курянок ожидает домашний тур, в рамках которого им предстоит померяться силами с одним из лидеров чемпионата - ВК «Тулица» из Тулы. После 10-и игр «Тулица» имеет в своем активе 8 побед, 24 очка и 3 строчку в турнирной таблице.