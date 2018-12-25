Под Курском в ДТП пострадали женщина и школьница

СЕГОДНЯ 10:32 2018-12-25T10:32:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Авария произошла 24 декабря примерно в 15.10 возле дома №63 по улице Широкая поселка Ворошнево, сообщили в ГИБДД. Здесь 25-летний водитель на автомобиле ВАЗ-2114, двигаясь со стороны Курска в сторону Октябрьского района, по предварительным данным, врезался в остановившийся на остановке общественного транспорта автомобиль ГАЗ, за рулем которого был 29-летний водитель.

В этот момент из ГАЗа выходили пассажиры. В результате ДТП 26-летняя женщина-пассажир автомобиля ВАЗ, а также 11-летняя девочка-пассажи автомобиля ГАЗ получили ранения различной степени тяжести.

СЕйчас полиция разбирается с обстоятельствами аварии.