2018-12-25T10:32:31+03:00
Происшествия

Под Курском в ДТП пострадали женщина и школьница

Авария произошла в поселке Ворошнево
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Аварии происходят в регионе ежедневноАварии происходят в регионе ежедневноФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

Авария произошла 24 декабря примерно в 15.10 возле дома №63 по улице Широкая поселка Ворошнево, сообщили в ГИБДД. Здесь 25-летний водитель на автомобиле ВАЗ-2114, двигаясь со стороны Курска в сторону Октябрьского района, по предварительным данным, врезался в остановившийся на остановке общественного транспорта автомобиль ГАЗ, за рулем которого был 29-летний водитель.

В этот момент из ГАЗа выходили пассажиры. В результате ДТП 26-летняя женщина-пассажир автомобиля ВАЗ, а также 11-летняя девочка-пассажи автомобиля ГАЗ получили ранения различной степени тяжести.

СЕйчас полиция разбирается с обстоятельствами аварии.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Курянина обвиняют в похищении человека
Курский «ЮЗГУ-АТОМ» поделил очки со «Спартой»
Куряне могут позвонить Деду Морозу
Курян приглашают на "Крещенские вечера"
Курянка-инвалид получит лестницеход после вмешательства активистов
Курский преподаватель победил на Всероссийском педагогическом конкурсе
Курянку, спровоцировавшую ДТП, оштрафовали на 400 тысяч рублей
Курянин потерял 120 тысяч рублей, поверив мошеннику
В Курске на Кировском мосту задержали голого мужчину
Под Курском в ДТП ранены пять человек, в том числе трое детей
За дачу взятки курянин заплатил штраф 5,66 миллиона рублей
Курян предупреждают о непогоде
В Курске ночью сгорел сарай
В Курске пройдет новогодняя пробежка
Спасатели предупреждают курян о гололеде и тумане
В Курской области «двенадцатая» улетела в кювет: пострадал человек
В курской стоматологической поликлинике навязывали платные услуги
Безработная курянка перевела мошенникам три миллиона рублей
На расчистку федеральных трасс в Курской области бросят 87 единиц техники
Курскую снегоуборочную и мусороуборочную технику подключат к системе ГЛОНАСС
В Курске наградят лучших спортсменов
Курян предупреждают об опасности сосулек
Лыжни и снежные горки 2018-2019 в Курске: где лучше покататься на лыжах, ватрушках и санках с детьми
Кадастровая палата консультирует курян по телефону
Как будет ходить транспорт в Курске в новогоднюю ночь
В Курской области определили места запуска пиротехники
Курских водителей проверят на трезвость
В Курской области льготные лекарства не выдавали несколько месяцев