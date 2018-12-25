2018-12-25T09:46:46+03:00
Звезды

Курян приглашают на "Крещенские вечера"

В программе - колядки, джаз и мессы
Ольга ДАНИЛОВА
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Концерт пройдет в зале "Свиридовский"Концерт пройдет в зале "Свиридовский"Фото: из открытых источников
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Курская государственная филармония приглашает своих зрителей на Гала-концерт «Крещенские вечера», который состоится 25 января в концертном зале "Свиридовский" по адресу: ул. Сонина, 4.

25 января в Концертном зале «Свиридовский» по адресу Сонина, 4 состоится Гала-концерт «Крещенские вечера». Программу для Вас подготовили заслуженные артисты России Андрей Иванов (контрабас) и Михаил Иванов (фортепиано). Вместе с прославленными музыкантами на курской сцене выступят Полина Орбах (вокал), Екатерина Корнишина (флейта), Антон Румянцев (саксофон), Дмитрий Власенко (ударные), обладатели всероссийского открытого конкурса юных талантов «Синяя птица» София Тюрина (саксофон) и Даниил Гулевич (ударные), стипендиат фонда «Новые имена» Екатерина Чунихина (гобой), а также лауреат международных и всероссийских конкурсов Смешанный хор Курского музыкального колледжа им. Г.В. Свиридова под управлением Натальи Вродливец и симфонический оркестр Курской филармонии под управлением Юлии Жарковой.

В программе: Кант 18 века, П. Чесноков, Г. Свиридов, А. Рамирес, рождественские колядки, барокко-джаз, части мессы, оригинальные композиции в стиле симфоджаз.

25 января

Большая сцена концертного зала «Свиридовский» (ул. Сонина, 4)

Начало концерта в 19:00

Справки и заказ билетов: 8-919-215-70-08.

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