Курянка-инвалид получит лестницеход после вмешательства активистов

СЕГОДНЯ 16:06 2018-12-24T16:06:00+03:00

Женщина оказалась заперта в четырех стенах, так как в доме нет лифта и пандуса

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На «Красную кнопку» сайт ОНФ поступило обращение жительницы Рыльска Елены Лысенко с просьбой о помощи. Женщина - инвалид-колясочник первой группы, живет на третьем этаже многоквартирного дома в Рыльске.

- Она оказалась фактически заперта в четырех стенах, потому что не может спуститься во двор без посторонней помощи. Кроме того, при входе в подъезд нет пандуса с поручнями, дворовая территория без асфальта, поэтому передвигаться на инвалидной коляске практически невозможно, - рассказали активисты.

За матерью ухаживает 27-летний сын, который не всегда может сопровождать женщину. Администрация города не смогла помочь женщине-инвалиду, ссылаясь то на отсутствие технических возможностей, то денег. Рылянка просила общественников помочь решить ее проблему.

После того, как активисты связались с администрацией Рыльского района, способ решения нашелся. Во вторник, 25 декабря, Елена Лысенко получит лестницеход.