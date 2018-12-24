Курский преподаватель победил на Всероссийском педагогическом конкурсе
Преподаватель Суджанского сельскохозяйственного техникума Александр Мамкин занял третье место на Всероссийском педагогическом конкурсе «Мои инновации в образовании – 2018». Тема Александра Мамкина - «Применение проектной технологии веб-квест при изучении истории» стала третьей в номинации «Инновации в преподавании общественных наук».
В конкурсе приняли участие работники школ разных видов и организаций начального профессионального образования, работники муниципальных органов управления образованием из 42 регионов Российской Федерации. Конкурсная комиссия рассмотрела 463 работы, присланные для участия на федеральном уровне конкурса.