2018-12-24T15:05:55+03:00
Общество

Курский преподаватель победил на Всероссийском педагогическом конкурсе

Всего конкурсная комиссия рассмотрела 463 работы
Светлана ВОЛКОВА
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Курская область прославилась на всероссийском уровнеКурская область прославилась на всероссийском уровнеФото: Светлана ВОЛКОВА
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Преподаватель Суджанского сельскохозяйственного техникума Александр Мамкин занял третье место на Всероссийском педагогическом конкурсе «Мои инновации в образовании – 2018». Тема Александра Мамкина - «Применение проектной технологии веб-квест при изучении истории» стала третьей в номинации «Инновации в преподавании общественных наук».

В конкурсе приняли участие работники школ разных видов и организаций начального профессионального образования, работники муниципальных органов управления образованием из 42 регионов Российской Федерации. Конкурсная комиссия рассмотрела 463 работы, присланные для участия на федеральном уровне конкурса.

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