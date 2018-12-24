Курянку, спровоцировавшую ДТП, оштрафовали на 400 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:19 2018-12-24T14:19:43+03:00

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17 августа 2017 года на 64 километре автодороги Курск-Суджа 34-летняя женщина-водитель БМВ, проявляя преступную небрежность, в нарушение правил дорожного движения, выехала на встречную полосу для обгона и ее авто столкнулся с автомобилем ЛАДА, двигавшимся во встречном направлении, под управлением 53-летнего водителя.

Мужчина был доставлен в больницу. Он получил серьезные ранения и почти полностью потерял зрение. На его иждивении остались двое маленьких детей. Мужчина, работавший водителем такси, потерял возможность зарабатывать деньги. Сейчас он продолжает проходить лечение.

Следственное управление УМВД России по Курской области по факту дорожно-транспортного происшествия возбудило уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». В рамках расследования проводились десятки экспертиз, в том числе, судебно-медицинская, автотехническая. Досконально изучался механизм дорожно-транспортного происшествия.

Судом первой инстанции женщина признана виновной в совершенном преступлении. Ей дали полтора года ограничения свободы и лишили водительских прав.

Также судом удовлетворен иск о признании морального вреда, нанесенного потерпевшему. По решению суда, женщина обязана выплатить ему 400 тысяч рублей в качестве компенсации.