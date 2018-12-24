2018-12-24T13:40:29+03:00
Происшествия

Курянин потерял 120 тысяч рублей, поверив мошеннику

В телефонном разговоре он сообщил данные своей карты
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
УМВД занимается этим деломУМВД занимается этим деломФото: Из архива КП.
Изменить размер текста:

В Курске мужчина, пытаясь отменить покупку с карты, которую он не совершал, потерял 120 тысяч рублей. Ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности одного из банков. Он сообщил, что с карты курянина недавно была совершена покупка. В разговоре выяснилось, что владелец кредитки ее не совершал. Тогда лже-сотрудник предложил отменить транзакцию и попросил назвать ему номер карты и три цифры с ее оборотной стороны. Не убедившись в том, что собеседник тот, за кого себя выдает, мужчина предоставил секретную информацию, тем самым подарив мошеннику доступ к своему банковскому счету. Все слова звонящего оказались ложью, целью которой было хищение денег, сказали в УМВД. Сейчас по факту этого преступления возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

Другой курянин, оказавшийся в аналогичной ситуации, не поддался на уловки мошенников и сохранил сбережения, а запись разговора с преступниками передал в правоохранительные органы. После анализа звуковой дорожки специалистами выяснилось, что фигуранты используют различные технические средства, а также являются хорошими психологами, которые могут заставить человека поверить даже в заведомо ложные сведения. Полицейские просят курян быть бдительнее. В случае, если поступил вызывающий сомнения звонок, необходимо сообщить о нем в полицию.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Курянку, спровоцировавшую ДТП, оштрафовали на 400 тысяч рублей
В Курске на Кировском мосту задержали голого мужчину
Под Курском в ДТП ранены пять человек, в том числе трое детей
За дачу взятки курянин заплатил штраф 5,66 миллиона рублей
Курян предупреждают о непогоде
В Курске ночью сгорел сарай
В Курске пройдет новогодняя пробежка
Спасатели предупреждают курян о гололеде и тумане
В Курской области «двенадцатая» улетела в кювет: пострадал человек
В курской стоматологической поликлинике навязывали платные услуги
Безработная курянка перевела мошенникам три миллиона рублей
На расчистку федеральных трасс в Курской области бросят 87 единиц техники
Курскую снегоуборочную и мусороуборочную технику подключат к системе ГЛОНАСС
В Курске наградят лучших спортсменов
Курян предупреждают об опасности сосулек
Лыжни и снежные горки 2018-2019 в Курске: где лучше покататься на лыжах, ватрушках и санках с детьми
Кадастровая палата консультирует курян по телефону
Как будет ходить транспорт в Курске в новогоднюю ночь
В Курской области определили места запуска пиротехники
Курских водителей проверят на трезвость
В Курской области льготные лекарства не выдавали несколько месяцев