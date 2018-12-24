Курянин потерял 120 тысяч рублей, поверив мошеннику

СЕГОДНЯ 13:40 2018-12-24T13:40:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В Курске мужчина, пытаясь отменить покупку с карты, которую он не совершал, потерял 120 тысяч рублей. Ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности одного из банков. Он сообщил, что с карты курянина недавно была совершена покупка. В разговоре выяснилось, что владелец кредитки ее не совершал. Тогда лже-сотрудник предложил отменить транзакцию и попросил назвать ему номер карты и три цифры с ее оборотной стороны. Не убедившись в том, что собеседник тот, за кого себя выдает, мужчина предоставил секретную информацию, тем самым подарив мошеннику доступ к своему банковскому счету. Все слова звонящего оказались ложью, целью которой было хищение денег, сказали в УМВД. Сейчас по факту этого преступления возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

Другой курянин, оказавшийся в аналогичной ситуации, не поддался на уловки мошенников и сохранил сбережения, а запись разговора с преступниками передал в правоохранительные органы. После анализа звуковой дорожки специалистами выяснилось, что фигуранты используют различные технические средства, а также являются хорошими психологами, которые могут заставить человека поверить даже в заведомо ложные сведения. Полицейские просят курян быть бдительнее. В случае, если поступил вызывающий сомнения звонок, необходимо сообщить о нем в полицию.