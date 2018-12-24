2018-12-24T12:21:57+03:00
Происшествия

В Курске на Кировском мосту задержали голого мужчину

По предварительным данным он был в состоянии наркотического опьянения
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Полиция подобрала "моржа" под кайфомПолиция подобрала "моржа" под кайфомФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

В минувшие выходные на Кировском мосту Курска задержали голого мужчину. Бедолага попал в кадры камер видеорегистраторов. Очевидцы видели, как его под руки взяли полицейские и посадили в машину полиции.

Как рассказали очевидцы, голый сначала двигался по обочине, а затем выбежал на проезжую часть, что затруднило движение. Его подобрали сотрудники ППС и Росгвардии. Однако объяснить, как он оказался в таком виде на мосту, он не смог. Также 35-летний мужчина не знал, где его одежда.

По данным УМВД, "морж" был под воздействием наркотиков. Ему грозит две статьи - "Мелкое хулиганство" и "Употребление наркотиков". Также в полиции добавили, что в отделе, куда бедолагу доставили, ему дали одежду.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Курянку, спровоцировавшую ДТП, оштрафовали на 400 тысяч рублей
Курянин потерял 120 тысяч рублей, поверив мошеннику
Под Курском в ДТП ранены пять человек, в том числе трое детей
За дачу взятки курянин заплатил штраф 5,66 миллиона рублей
Курян предупреждают о непогоде
В Курске ночью сгорел сарай
В Курске пройдет новогодняя пробежка
Спасатели предупреждают курян о гололеде и тумане
В Курской области «двенадцатая» улетела в кювет: пострадал человек
В курской стоматологической поликлинике навязывали платные услуги
Безработная курянка перевела мошенникам три миллиона рублей
На расчистку федеральных трасс в Курской области бросят 87 единиц техники
Курскую снегоуборочную и мусороуборочную технику подключат к системе ГЛОНАСС
В Курске наградят лучших спортсменов
Курян предупреждают об опасности сосулек
Лыжни и снежные горки 2018-2019 в Курске: где лучше покататься на лыжах, ватрушках и санках с детьми
Кадастровая палата консультирует курян по телефону
Как будет ходить транспорт в Курске в новогоднюю ночь
В Курской области определили места запуска пиротехники
Курских водителей проверят на трезвость
В Курской области льготные лекарства не выдавали несколько месяцев