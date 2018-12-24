В Курске на Кировском мосту задержали голого мужчину

СЕГОДНЯ 12:21 2018-12-24T12:21:57+03:00

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В минувшие выходные на Кировском мосту Курска задержали голого мужчину. Бедолага попал в кадры камер видеорегистраторов. Очевидцы видели, как его под руки взяли полицейские и посадили в машину полиции.

Как рассказали очевидцы, голый сначала двигался по обочине, а затем выбежал на проезжую часть, что затруднило движение. Его подобрали сотрудники ППС и Росгвардии. Однако объяснить, как он оказался в таком виде на мосту, он не смог. Также 35-летний мужчина не знал, где его одежда.

По данным УМВД, "морж" был под воздействием наркотиков. Ему грозит две статьи - "Мелкое хулиганство" и "Употребление наркотиков". Также в полиции добавили, что в отделе, куда бедолагу доставили, ему дали одежду.