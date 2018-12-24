Под Курском в ДТП ранены пять человек, в том числе трое детей

СЕГОДНЯ 12:02 2018-12-24T12:02:51+03:00

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В 21.32 23 декабря на номер «Службы спасения - 112» Курской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе села Черницыно Октябрьского района. Здесь произошло столкновение трех легковых автомобилей: «ВАЗ 2112», «Форд», «Форд Фокус».

По сообщению УМВД, водитель 33-летний автомобиля ВАЗ-2112, ехал со стороны Курска в сторону Курчатова. На 19-м километре дороги Курск - Рыльск по предварительной информации он не справился с управлением, выехал на "встречку"!. Здесь и произошло столкновение с автомобилем Ford Escort, за рулем которого был 47-летний водитель.

В ДТП пострадали водитель ВАЗа, водитель Ford Escort, а также его пассажиры - 30-летний мужчина, 9-летняя и трехлетняя девочки и пятилетний мальчик. Они доставлены в больницу Курска. По предварительнйо информации дети были пристегнуты, а ДТП произошло при неблагоприятных погоьдных условиях - на дороге был туман и темно.