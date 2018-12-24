За дачу взятки курянин заплатил штраф 5,66 миллиона рублей
В Курской области взыскан уголовный штраф, назначенный в качестве наказания за преступление по ч. 5 ст. 291 УК РФ «Дача взятки».
На исполнении в межрайонном отделе судебных приставов по особым исполнительным производствам УФССП России по Курской области находилось исполнительное производство о взыскании уголовного штрафа, назначенного в качестве основного наказания за совершенное преступление коррупционной направленности, рассказали в службе судебных приставов.
Приговором Курского областного суда курянин по ч. 5 ст. 291 УК РФ «Дача взятки» был оштрафован на 5,66 миллионов рублей.
Должник обратился в суд с ходатайством о рассрочке уплаты уголовного штрафа. Но ввиду того, что за ним зарегистрировано имущество, а также несколько автомобилей, суд отказал в рассрочке оплаты штрафа.
Судебный пристав-исполнитель вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении нескольких дорогих машин должника, а также постановление о временном ограничении на выезд из Российской Федерации.
В результате осужденный оплатил долг по уголовному штрафу в полном объеме. Исполнительное производство окончено, отметили в ведомстве.