За дачу взятки курянин заплатил штраф 5,66 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 11:18 2018-12-24T11:18:52+03:00

Должник выплатил всю сумму, чтобы не лишиться имущества Фото: Из архива КП.

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В Курской области взыскан уголовный штраф, назначенный в качестве наказания за преступление по ч. 5 ст. 291 УК РФ «Дача взятки».

На исполнении в межрайонном отделе судебных приставов по особым исполнительным производствам УФССП России по Курской области находилось исполнительное производство о взыскании уголовного штрафа, назначенного в качестве основного наказания за совершенное преступление коррупционной направленности, рассказали в службе судебных приставов.

Приговором Курского областного суда курянин по ч. 5 ст. 291 УК РФ «Дача взятки» был оштрафован на 5,66 миллионов рублей.

Должник обратился в суд с ходатайством о рассрочке уплаты уголовного штрафа. Но ввиду того, что за ним зарегистрировано имущество, а также несколько автомобилей, суд отказал в рассрочке оплаты штрафа.

Судебный пристав-исполнитель вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении нескольких дорогих машин должника, а также постановление о временном ограничении на выезд из Российской Федерации.

В результате осужденный оплатил долг по уголовному штрафу в полном объеме. Исполнительное производство окончено, отметили в ведомстве.