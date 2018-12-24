2018-12-24T11:52:24+03:00
Происшествия

Курян предупреждают о непогоде

Днем столбик термометра опустится до -5
Ольга ДАНИЛОВА
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Зима в Курске.

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Курян предупреждают о снежных заносах на дорогах Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курян предупреждают о снежных заносах на дорогахФото: Светлана ВОЛКОВА

По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области до 21:00 24 декабря будет облачно с прояснениями. Днем небольшой, местами умеренный снег. Налипание мокрого снега на провода и деревья, на северо-востоке области на дорогах снежные заносы. Ветер западной четверти 7-12 м/с. температура днем 0-5º мороза.

Одна из наиболее серьезных опасностей для автомобилистов - туман. Это природное явление значительно ограничивает видимость вокруг автомобиля, что напрямую влечёт увеличение количества столкновений, наездов и прочих дорожно-транспортных происшествий.

Спасатели Главного управления МЧС России по Курской области рекомендуют воздержаться от поездок в тумане. Если же возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима.

Все предметы в тумане воспринимаются расположенными намного дальше, чем это есть на самом деле.

Зима в Курске.

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