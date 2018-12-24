В Курске ночью сгорел сарай
В 01:54 24 декабря на номер «Службы спасения - 112» Курской области поступило сообщение о загорании сарая на улице Понизовка в Курске.
По данным МЧС на место ЧП пожарные прибыли в два часа ночи и приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 02:04, ликвидировано в 02:09. Пострадавших нет, добавили в ведомстве.
В результате пожара в одноэтажной хозяйственной постройке размером 6 на 15 метров огонь уничтожил кровлю по всей площади строения, сгорели стены, выполненные из дерева на площади 40 "квадратов" и повреждены вещи. Также огнем повреждена шиферная кровля рядом расположенного сарая на площади 20 квадратных метров.
Ущерб и причина пожара устанавливаются.
Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.