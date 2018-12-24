2018-12-24T08:59:49+03:00
Дом. Семья

В Курске пройдет новогодняя пробежка

Начало - в 13.00 1 января
Светлана ВОЛКОВА
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А у драмтеатра продет тренировкаА у драмтеатра продет тренировкаФото: Светлана ВОЛКОВА
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Курян приглашают на новогоднее духовно-спортивное мероприятие #МуромскаяДорожка, которое пройдет во многих городах России 1 января. Акция нацелена на пропаганду здорового и ттрезвого образа жизни, ради процветания России, отмечают организаторы.

В программе: молебен в храме, пробежка и тренировка на свежем воздухе, чаепитие.

Молебен - 12.00.

В Никитском храме ул.К.Маркса 48

Пробежка - 13.00.

Старт от храма. Дистанция до драматического театра.

Тренировка - 13.30.

На театральной площади около 20 минут (если вы не можете бежать- приходите на тренировку)

Чаепитие - 14.00

Ул. Тускарная 1 (Здание Православного Молодежного отдела Курской епархии на Боевке)

Кстати, 1 января для православных не только начало Нового 2019 года от Рождества Христова, но и День памяти русского святого - преподобного Илии Муромца, Печерского - православного монаха и былинного богатыря, напоминают организаторы.

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