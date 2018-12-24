В Курске пройдет новогодняя пробежка
Курян приглашают на новогоднее духовно-спортивное мероприятие #МуромскаяДорожка, которое пройдет во многих городах России 1 января. Акция нацелена на пропаганду здорового и ттрезвого образа жизни, ради процветания России, отмечают организаторы.
В программе: молебен в храме, пробежка и тренировка на свежем воздухе, чаепитие.
Молебен - 12.00.
В Никитском храме ул.К.Маркса 48
Пробежка - 13.00.
Старт от храма. Дистанция до драматического театра.
Тренировка - 13.30.
На театральной площади около 20 минут (если вы не можете бежать- приходите на тренировку)
Чаепитие - 14.00
Ул. Тускарная 1 (Здание Православного Молодежного отдела Курской епархии на Боевке)
Кстати, 1 января для православных не только начало Нового 2019 года от Рождества Христова, но и День памяти русского святого - преподобного Илии Муромца, Печерского - православного монаха и былинного богатыря, напоминают организаторы.