Спасатели предупреждают курян о гололеде и тумане

СЕГОДНЯ 13:00 2018-12-23T13:00:35+03:00

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По прогнозу курских синомптиков, на территории региона до девяти часов вечера в воскресенье будут сложные погодные условия. Временами ожидается снег, мокрый снег, морось. Местами туман, гололед, налипание мокрого снега, на дорогах местами снежные заносы. Ветер южной четверти, 5-10 м/с. Температура: от 3º мороза до 2º тепла.

Особенно опасен для водителей туман, ведь в такую погоду значительно ограничивается видимость вокруг автомобиля, что увеличивает количество ДТП. Поэтому спасатели просят воздержаться от поездок в туман. Если вы все-таки оказались в пути, то ни в коем случае нельзя пытаться как можно быстрее преодолеть местность, покрытую туманом, надежнее и безопаснее переждать туман, съехав с дороги.

Также спасатели рекомендуют водителям не допускать резкости при торможении, повороте, разгоне, при переключении передач, в начале движения. Незначительная резкость при управлении авто допустима в обычных условиях, но при гололедице может привести к заносу.