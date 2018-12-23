В Курской области «двенадцатая» улетела в кювет: пострадал человек

СЕГОДНЯ 12:33 2018-12-23T12:33:51+03:00

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В Курской области «двенадцатая» улетела в кювет. Как сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС, авария произошла 22 декабря в 21:05 неподалеку от Журавлино Октябрьского района. К месту, где случилось опрокидывание в кювет автомобиля «ВАЗ 2112», были направлены спасатели, сотрудники ГИБДД, работники скорой помощи. В результате ДТП есть пострадавший.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем участникам движения о необходимости соблюдения установленных правил. В случае любой беды вы всегда можете обратиться на единый номер вызова экстренных служб – «112». Единый «телефон доверия» - 51-00-22.