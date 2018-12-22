В курской стоматологической поликлинике навязывали платные услуги

СЕГОДНЯ 12:22 2018-12-22T12:22:34+03:00

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После проверки комитета здравоохранения Курской области, инициированной активистами, подтвердилось, что в поликлинике была потребность в ставке медсестры на экстренный ночной прием, но свободную вакансию не разместили на сайте учреждения. После размещения на сайте на работу приняты два медбрата. Выяснилось и то, что с января по октябрь здесь простаивали закупленные эндомоторы, хотя были потрачены средства на обучение врачей работе с техникой. Сейчас поликлиника закупила оборудование, необходимое для обслуживания.

Подтвердилось навязывание платных услуг - работники регистратуры не предлагали пациентам, которые приобретали платные услуги, получить их в рамках полиса ОМС. Как сообщила председатель регионального комитета здравоохранения Курской области Ольга Новикова, главный врач и еще ряд сотрудников получили взыскания – в наказание они лишены материальных выплат.

- Теперь каждого пациента предупреждают о возможности оказания бесплатных услуг. Мы видим, что оборудование, необходимое для обслуживания эндоматора закуплено, и он теперь полностью функционирует. Также решен вопрос с инструментами для врачей – каждому полагается свой комплект. Устранена проблема с отсутствием слюноотсоса. В планах - строительство специального комплекса. Это дорогостояще, но сделает посещение горполиклиники пациентами более комфортным, - отметил активист регионального отделения ОНФ в Курской области Роман Алехин.

Рейд по всем стоматологическим поликлиникам Курска прйодет с января 2019 года. С февраля активисты начнут мониторинг в Железногорске.