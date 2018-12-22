Безработная курянка перевела мошенникам три миллиона рублей

СЕГОДНЯ 12:08 2018-12-22T12:08:34+03:00

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Безработная курянка лишилась трех миллионов рублей, пытаясь играть на бирже. Женщина искала средства заработка и обнаружила в интернете сайт с приглашением к участию в биржевых торгах. По телефону ей объяснили условия инвестиций – начинать необходимо было с внесения крупной суммы в рублях, которая обменивалась на валюту и шла на приобретение акций.

Курянка перевела на указанный счет два миллиона рублей и стала ждать прибыль. Человек, выдававший себя за брокера, регулярно отчитывался об успешных сделках и предложил увеличить инвестиционный портфель. Женщина взяла в кредит еще один миллион рублей и «вложила его в дело». После этого брокер перестал выходить на связь. Осознав, что вернуть деньги самостоятельно не получится, женщина обратилась в полицию.

Сейчас злоумышленника разыскивают. Предстоит выяснить, действительно ли пропажа денег стала результатом рискованной инвестиционной политики или имел место факт мошенничества. Проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сказали в полиции.