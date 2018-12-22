Курскую снегоуборочную и мусороуборочную технику подключат к системе ГЛОНАСС

СЕГОДНЯ 10:30 2018-12-22T10:30:50+03:00

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- В системе МЧС России следующий год объявлен Годом предупреждения чрезвычайных ситуаций. Соответственно, нам предстоит решать круг задач в сфере комплексной безопасности во всех сферах жизнедеятельности, - рассказал врио заместителя губернатора Курской области, председатель комитета региональной безопасности Курской области Михаил Горбунов.

Он также отметил, что по поручению врио губернатора Романа Старовойта решается вопрос по подключению к системе ГЛОНАСС снегоуборочной и мусороуборочной техники. И уже к концу следующей недели этот вопрос будет решен полностью.

Приоритетными направлениями в 2019 году станет организация мероприятий по построению Комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности и АПК «Безопасный город»; развитие системы антикризисного управления Курской области; снижение последствий сезонных рисков, ЧС природного и техногенного характера в Курской области.