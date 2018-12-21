2018-12-21T16:40:31+03:00
Общество

В Курске наградят лучших спортсменов

В церемонии награждения примет участие Роман Старовойт
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Церемония состоится в СККЦеремония состоится в СККФото: Из архива "КП"
Изменить размер текста:

25 декабря в 15:00 в спортивно-концертном комплексе Курска состоится торжественное вручение областной спортивной премии общественного признания «Вершина-2018», сообщили в региональной администрации.

На мероприятии отметят заслуги лучших спортсменов, тренеров, руководителей спортивных клубов, секций, а также неравнодушных людей к спортивной жизни области. В мероприятии планирует принять участие врио губернатора Курской области Роман Старовойт.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Курян предупреждают об опасности сосулек
Лыжни и снежные горки 2018-2019 в Курске: где лучше покататься на лыжах, ватрушках и санках с детьми
Кадастровая палата консультирует курян по телефону
Как будет ходить транспорт в Курске в новогоднюю ночь
В Курской области определили места запуска пиротехники
Курских водителей проверят на трезвость
В Курской области льготные лекарства не выдавали несколько месяцев
Курских экс-полицейских отправили в колонию за избиение людей
Руководство курского СК проведет прием граждан
Под Курском в лобовом столкновении погиб водитель ВАЗа
В курском доме-интернате морозили больных детей
Под Курском задержали молодых вымогателей
В Курске пройдет парад Дедов Морозов
Под Курском загорелась трехкомнатная квартира
В Курске выясняют обстоятельства смерти мужчины на остановке «Народная»
Полицейские рассказали курянам, как не стать жертвой мошенников
Курян приглашают поздравить ветеранов
Перед новым годом куряне останутся без электричества
В Курске пройдет робототехнический хакатон
Курские баскетболистки обыграли турчанок
Курские спасатели предупреждают о тумане и гололедице
Курский "альфонс" "похоронил" свою мать, чтобы получить деньги
В Курске снова отключают свет
Под Курском сгорел дачный вагончик
Житель Курска при покупке шин наткнулся на мошенников
В Курске водитель сбил на тротуаре женщину и скрылся
В Курской области пересмотрели мусорные тарифы