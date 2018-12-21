В Курске наградят лучших спортсменов
В церемонии награждения примет участие Роман Старовойт
Церемония состоится в СККФото: Из архива "КП"
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25 декабря в 15:00 в спортивно-концертном комплексе Курска состоится торжественное вручение областной спортивной премии общественного признания «Вершина-2018», сообщили в региональной администрации.
На мероприятии отметят заслуги лучших спортсменов, тренеров, руководителей спортивных клубов, секций, а также неравнодушных людей к спортивной жизни области. В мероприятии планирует принять участие врио губернатора Курской области Роман Старовойт.