В Курске наградят лучших спортсменов

СЕГОДНЯ 16:37 2018-12-21T16:40:31+03:00

Церемония состоится в СКК Фото: Из архива "КП"

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25 декабря в 15:00 в спортивно-концертном комплексе Курска состоится торжественное вручение областной спортивной премии общественного признания «Вершина-2018», сообщили в региональной администрации.

На мероприятии отметят заслуги лучших спортсменов, тренеров, руководителей спортивных клубов, секций, а также неравнодушных людей к спортивной жизни области. В мероприятии планирует принять участие врио губернатора Курской области Роман Старовойт.