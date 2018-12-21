2018-12-21T16:17:45+03:00
Общество

Курян предупреждают об опасности сосулек

Также следует опасаться и схода снега с крыш
Яна ШЕЛЕСТ
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Чаще всего сосульки образуются над водостокамиЧаще всего сосульки образуются над водостокамиФото: Из архива "КП"
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В выходные дни на территории Курска и области ожидается повышение температуры воздуха. Днем столбик термометра может подниматься до +2…+4 ºС. Пройдут осадки в виде снега и мокрого снега. На дорогах – гололед и гололедица.

Управление по делам ГО и ЧС обращается к жителям и гостям города соблюдать правила безопасности, которые помогут избежать несчастного случая.

Не подходите близко к стенам зданий. Всегда обращайте внимание на огороженные участки тротуаров, и ни в коем случае не заходите в опасные зоны.

Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – нельзя останавливаться и поднимать голову. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием.

Помните, что чаще всего сосульки образуются над водостоками, поэтому эти места фасадов домов бывают особенно опасны. Их следует обходить стороной. Под сосульками обычно образуется более толстый слой наледи. Такое обледенение на тротуаре может стать сигналом опасности.

Сбивать сосульки с крыш домов обязан собственник здания либо управляющая компания, в ведении которой оно находится. В случае если эта работа не проводится, можно обратиться в жилищную инспекцию Курской области.

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