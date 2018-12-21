Лыжни и снежные горки 2018-2019 в Курске: где лучше покататься на лыжах, ватрушках и санках с детьми
Для курян и гостей города, предпочитающих активный спортивный отдых, сообщаем, что лыжные трассы в Курске размещаются в парках Солянка (ур. Моква) и 50-летия ВЛКСМ (Боева дача).
В районе проезда Светлый оборудован горнолыжный спуск с подъемником, где созданы условия для катания на лыжах, сноубордах, «ватрушках».
Лыжные трассы, график работы и стоимость проката лыж:
парк «Солянка»
(урочище Моква) с 10.00 до 18.00 часов. Стоимость проката (руб./час)/подготовки лыж - 150/ 300 рублей
парк 50-летия ВЛКСМ
(Боева дача) с 10.00 до 19.00 час. Стоимость проката (руб./час)/подготовки лыж - 120/300 рублей
Горнолыжная трасса
(пр-д Светлый, 15) прокат лыж (сноуборда) - 200 руб./час;
- оплата подъемника - 100 руб.;
- прокат лыж (сноуборда) + день на трассе –400 руб.