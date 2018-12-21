Лыжни и снежные горки 2018-2019 в Курске: где лучше покататься на лыжах, ватрушках и санках с детьми

СЕГОДНЯ 16:08 2018-12-21T16:08:59+03:00

Время зимних развлечений в самом разгаре Фото: Светлана ВОЛКОВА

Самые большие лыжни и снежные горки 2018-2019 в Курске. Мы подскажем вам, где можно покататься на лыжах, ватрушках и санках с детьми

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Для курян и гостей города, предпочитающих активный спортивный отдых, сообщаем, что лыжные трассы в Курске размещаются в парках Солянка (ур. Моква) и 50-летия ВЛКСМ (Боева дача).

В районе проезда Светлый оборудован горнолыжный спуск с подъемником, где созданы условия для катания на лыжах, сноубордах, «ватрушках».

Лыжные трассы, график работы и стоимость проката лыж:

парк «Солянка»

(урочище Моква) с 10.00 до 18.00 часов. Стоимость проката (руб./час)/подготовки лыж - 150/ 300 рублей

парк 50-летия ВЛКСМ

(Боева дача) с 10.00 до 19.00 час. Стоимость проката (руб./час)/подготовки лыж - 120/300 рублей

Горнолыжная трасса

(пр-д Светлый, 15) прокат лыж (сноуборда) - 200 руб./час;

- оплата подъемника - 100 руб.;

- прокат лыж (сноуборда) + день на трассе –400 руб.