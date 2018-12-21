Кадастровая палата консультирует курян по телефону

СЕГОДНЯ 15:57 2018-12-21T15:57:09+03:00

Куряне могут обратиться за консультацией по телефону Фото: Из архива КП.

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26 декабря с 10.00 до 12.00 Кадастровая палата проведет заключительную в этом году "горячую линию". На вопросы граждан ответят специалисты отдела обеспечения ведения Единого государственного реестра недвижимости.

Куряне смогут задать вопросы по процедуре кадастрового учета земельных участков, объектов капитального строительства, уточнить, кто вправе обратиться с заявлением о кадастровом учете или с запросом о предоставлении сведений из Единого государственного реестра недвижимости и получить ответы на другие вопросы.

Телефон горячей линии: 8 (4712) 72-40-01.

27 декабря с 14.00 до 16.00 пройдет горячая линия для кадастровых инженеров по вопросам ведения Единого государственного реестра недвижимости. На вопросы профессиональных участников рынка кадастровых работ ответят специалисты отделов обработки документов и обеспечения учетных действий №1, №2.

Звонки от кадастровых инженеров будут приниматься по телефону 8 (4712) 72-40-01.

Обращаем внимание: по вопросам организационного и справочного характера куряне могут обратиться к консультанту, независимо от времени проведения горячей линии, позвонив по номеру (4712) 72-40-01 ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 09.00 до 18.00 с понедельника по четверг и с 09.00 до 17.00 в пятницу.