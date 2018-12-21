Как будет ходить транспорт в Курске в новогоднюю ночь

СЕГОДНЯ 15:32 2018-12-21T15:32:58+03:00

В новогоднюю ночь будет ходить общественный транспорт, но не весь Фото: Светлана ВОЛКОВА

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Как сообщила директор департамента связи и дорожного хозяйства Курска Надежда Пупко, в предновогодние выходные 30 и 31 декабря городской транспорт будет работать по расписанию рабочего дня. Перевозку пассажиров по городу в новогоднюю ночь (с 23.00 до 3.00) будут осуществлять два троллейбуса по маршрутам «Знаменский собор – ККПФ» и «Северо-западный микрорайон - Знаменский собор», а также несколько десятков автобусов и микроавтобусов.

Движение городского пассажирского транспорта со 2 по 8 января будет организовано по расписанию выходного дня.