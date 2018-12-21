2018-12-21T14:53:49+03:00
Общество

В Курской области определили места запуска пиротехники

Их несколько в каждом районе города
Светлана ВОЛКОВА
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Пиротехнику можно запускать только в специально отведенных местахПиротехнику можно запускать только в специально отведенных местахФото: Из архива КП.
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В Курске определены площадки для запуска пиротехники, которые соответствуют всем предъявляемым требованиям. Всего их десять.

Жители областного центра смогут использовать петарды или салюты на площадках по следующим адресам:

в Сеймском округе:

- площадь Рокоссовского;

- площадь перед центром досуга «Ассоль»;

- площадь перед центром досуга «Родина»;

- спортивная площадка в 17-м Степном переулке.

в Железнодорожном округе:

- площадь у фитнес-центра «Три океана».

в Центральном округе:

- Красная площадь;

- Театральная площадь;

- площадь Советов (перед цирком);

- МБУ ГМЦ «Гелиос»;

- проспект Победы (в районе мемориального комплекса «Курская дуга»).

Еще 15 точек определены в следующих городах и поселках Курской области: г. Дмитриев, п. Хомутовка, г. Железногорск, с. Мантурово, п. Тим, п. Солнцево, г. Рыльск, п. Глушково, п. Теткино, п. Коренево, п.Кшенский, п.Горшечное, п.Касторное, г. Суджа, п. Черемисиново. Площадки расположены, как правило, перед зданиями администраций района или сельского совета.

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