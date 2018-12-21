В Курской области определили места запуска пиротехники
В Курске определены площадки для запуска пиротехники, которые соответствуют всем предъявляемым требованиям. Всего их десять.
Жители областного центра смогут использовать петарды или салюты на площадках по следующим адресам:
в Сеймском округе:
- площадь Рокоссовского;
- площадь перед центром досуга «Ассоль»;
- площадь перед центром досуга «Родина»;
- спортивная площадка в 17-м Степном переулке.
в Железнодорожном округе:
- площадь у фитнес-центра «Три океана».
в Центральном округе:
- Красная площадь;
- Театральная площадь;
- площадь Советов (перед цирком);
- МБУ ГМЦ «Гелиос»;
- проспект Победы (в районе мемориального комплекса «Курская дуга»).
Еще 15 точек определены в следующих городах и поселках Курской области: г. Дмитриев, п. Хомутовка, г. Железногорск, с. Мантурово, п. Тим, п. Солнцево, г. Рыльск, п. Глушково, п. Теткино, п. Коренево, п.Кшенский, п.Горшечное, п.Касторное, г. Суджа, п. Черемисиново. Площадки расположены, как правило, перед зданиями администраций района или сельского совета.