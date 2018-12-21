Курских водителей проверят на трезвость

СЕГОДНЯ 14:22 2018-12-21T14:22:18+03:00

Граждан просят не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем Фото: Из архива "КП"

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В предстоящие выходные дни сотрудники ГИБДД проведут мероприятия по сплошной проверке водителей на трезвость в Курске и в нескольких районах Курской области.

Сотрудники УГИБДД напоминают курянам, что управление автомобилем в нетрезвом состоянии грозит штрафом в размере 30 тысяч рублей. Также водитель будет лишен прав управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

Госавтоинспекция просит водителей и пешеходов не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем. Если кто-то заметил водителя, который ведет себя на дороге не совсем адекватно, то нужно обращаться в полицию. Инспекторы предпримут все необходимые меры.

Помните о том, что своевременно проявленная бдительность поможет спасти чью-то жизнь!