В Курской области льготные лекарства не выдавали несколько месяцев

СЕГОДНЯ 14:02 2018-12-21T14:02:16+03:00

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В Октябрьском районе льготное обеспечение лекарствами по рецептам врача осуществляет филиал аптеки «Курская фармация». На момент прокурорской проверки в аптеке было десять рецептов на лекарственные препараты, принятые на отсроченное обслуживание еще в августе и октябре 2018 года. Вместе с тем по закону лекарства по этим рецептам должны быть выданы в течение 10 дней.

Эти нарушения связаны с несвоевременной закупкой Комитетом здравоохранения Курской области и поступлением на склад ОАО «Курская фармация» необходимых лекарственных препаратов, отметили в прокуратуре.

Нарушения законодательства, регламентирующего льготное обеспечение лекарствами отдельных категорий граждан, стало основанием для внесения председателю Комитета здравоохранения Курской области представления, отметили в ведомстве.