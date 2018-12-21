Курских экс-полицейских отправили в колонию за избиение людей

СЕГОДНЯ 13:40 2018-12-21T13:40:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Ленинский районный суд вынес приговор бывшим оперуполномоченным отдела уголовного розыска Северного ОП УМВД России по Курску. Они признаны виновными по п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, с угрозой применения и применением насилия и специальных средств).

Ночью 20 ноября 2016 года трое молодых людей находились в одном из баров Курска. К ним подошли оперативники и предложили проехать в отдел полиции, где провели обыск. На попытки задержанных выяснить причины их доставления в отдел полицейские отвечали избиениями резиновой дубинкой и ногами.

По заключению экспертизы здоровью одного из потерпевших причинен средний вред.

Суд дал одному из оперуполномоченных три года колонии, другому – четыре с половиной года колонии. Назначенное наказание им предстоит отбывать в исправительной колонии общего режима. Кроме того они лишены права в течение двух лет занимать должности в правоохранительных органах и органах государственной власти.

В пользу потерпевших взыскана компенсация морального вреда в сумме 270 тысяч рублей.