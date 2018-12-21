2018-12-21T13:39:20+03:00
Общество

Руководство курского СК проведет прием граждан

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность
Яна ШЕЛЕСТ
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25 декабря 2018 года с 15.00 первый заместитель руководителя следственного управления СК по Курской области полковник юстиции Кизимов Альберт Андреевич проведет прием граждан в Железногорском межрайонном следственном отделе.

На прием можно обратиться по вопросам расследования уголовных дел и проведения доследственных проверок, а также с жалобами на действия (бездействие) и процессуальные решения, принятые должностными лицами следственного управления СК по Курской области.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.Телефон для справок и предварительной записи 8 (471-48) 4-91-88.

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