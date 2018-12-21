Под Курском в лобовом столкновении погиб водитель ВАЗа

СЕГОДНЯ 13:14 2018-12-21T13:14:01+03:00

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21 декабря примерно в 11:15 32-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 ехал по автодороге Тросна- Калиновка - Михайловка – Линец, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

На четвертом километре трассы он, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Лэнд Крузером», за рулем которого находился 50-летний мужчина.

В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ скончался на месте. Водитель и женщина-пассажир «Лэнд Крузера» получили травмы и были госпитализированы. Полиция работает на месте ДТП, выясняются все обстоятельства и причины происшествия.