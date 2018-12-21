2018-12-21T12:33:35+03:00
Происшествия

В курском доме-интернате морозили больных детей

Температура в помещениях не поднималась выше 15 грудусов
Ольга ДАНИЛОВА
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Прокуратура разбирается, почему в соцучреждении были неполадки с отоплениемПрокуратура разбирается, почему в соцучреждении были неполадки с отоплениемФото: Из архива КП.
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Железногорская прокуратура проверила исполнение санитарно-эпидемиологического законодательства в Железногорском детском доме-интернате для умственно-отсталых детей.

Здесь живет 35 несовершеннолетних инвалидов. В одной из групп интерната постоянно пребывают восемь подопечных в возрасте от 15 до 20 лет. На момент проверки температура воздуха в помещениях спальни, игровой комнаты, комнаты отдыха была от 12 до 15 градусов при норме 20 градусов.

Последующие замеры, проводимые по поручению прокуратуры в течение трех дней сотрудниками ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области» также показали, что температура в указанных помещениях ниже нормы. Она составила 18 - 19 градусов.

В связи с угрозой здоровью проживающих в учреждении несовершеннолетних и иных лиц, прокуратура направила в Железногорский городской суд иск о приостановлении работы помещений этой группы. Удовлетворено ходатайство межрайонной прокуратуры о принятии обеспечительных мер - запрещена эксплуатация этих помещений до устранения нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, отметили в ведомстве.

Железногорский межрайонный прокурор завел дело об административном правонарушении против руководителя учреждения.

Прокуратура с привлечением специалистов выясняет причины ненадлежащей работы системы отопления в интернате.

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