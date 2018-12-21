2018-12-21T12:39:18+03:00
Происшествия

Под Курском задержали молодых вымогателей

Парни требовали деньги и автомобиль
Яна ШЕЛЕСТ
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В отношении подозреваемых возбудили уголовное делоВ отношении подозреваемых возбудили уголовное делоФото: Из архива "КП"
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Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД по Курской области при силовой поддержке бойцов спецподразделения Росгвардии в Октябрьском районе задержали подозреваемых в вымогательстве молодых людей.

Как было установлено, парни находились в разных компаниях, между которыми произошел конфликт. Двое 21-летних парней, один из которых ранее уже был судим, угрожая, потребовали в качестве примирения конфликта деньги и переоформления права собственности на автомобиль у 24-летнего молодого человека.

При этом, они похитили у него мобильный телефон. Как выяснилось позже, потерпевший в том конфликте даже не участвовал. В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по ст. 163 УК РФ - «Вымогательство». Сейчас дело передали в суд для рассмотрения.

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