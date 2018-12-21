В Курске пройдет парад Дедов Морозов
Яркое шествие состоится 23 декабря в два часа дня
Заявки на участие подали около тысячи человек
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23 декабря, в воскресенье в Курске пройдет традиционный парад Дедов Морозов. Колонна стартует в 14.00 от Дворца пионеров и направится на Красную площадь, где запланирована новогодняя программа, сообщили в областной администрации.
Помимо Дедов Морозов и Снегурочек по главной улице города пройдут популярные герои мультфильмов. Возглавит колонну символ года – свинка. Заявки на участие подали около тысячи человек.