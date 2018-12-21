2018-12-21T11:51:52+03:00
Общество

В Курске пройдет парад Дедов Морозов

Яркое шествие состоится 23 декабря в два часа дня
Яна ШЕЛЕСТ
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Заявки на участие подали около тысячи человекЗаявки на участие подали около тысячи человек
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23 декабря, в воскресенье в Курске пройдет традиционный парад Дедов Морозов. Колонна стартует в 14.00 от Дворца пионеров и направится на Красную площадь, где запланирована новогодняя программа, сообщили в областной администрации.

Помимо Дедов Морозов и Снегурочек по главной улице города пройдут популярные герои мультфильмов. Возглавит колонну символ года – свинка. Заявки на участие подали около тысячи человек.

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