Под Курском загорелась трехкомнатная квартира
Пожар произошел в деревне Татаренково
В квартире частично сгорела комнатаФото: ГУ МЧС России по Курской области.
Изменить размер текста:
В 22:19 20 декабря в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании в трехкомнатной квартире на улице Юности, в деревне Татаренково Курского района.
На место происшествия приехали пожарные-спасатели 16 ПСЧ, 1 СПСЧ города Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электросетей. С огнем справились в 22:28.
В результате пожара в квартире частично сгорела комната. В ликвидации пожара принимали 16 человек, пять единиц техники, в том числе от МЧС семь человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.