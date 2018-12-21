Под Курском загорелась трехкомнатная квартира

СЕГОДНЯ 09:14 2018-12-21T09:14:22+03:00

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В 22:19 20 декабря в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании в трехкомнатной квартире на улице Юности, в деревне Татаренково Курского района.

На место происшествия приехали пожарные-спасатели 16 ПСЧ, 1 СПСЧ города Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электросетей. С огнем справились в 22:28.

В результате пожара в квартире частично сгорела комната. В ликвидации пожара принимали 16 человек, пять единиц техники, в том числе от МЧС семь человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.