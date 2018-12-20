В Курске выясняют обстоятельства смерти мужчины на остановке «Народная»

20 Дек. 16:25 2018-12-20T16:25:40+03:00

Уголовное дело пока не возбуждено Фото: Из архива КП.

Изменить размер текста: A A

"КП" уже сообщала о жутком ЧП, которое произошло в областном центре.

Сеймский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета РФ по Курской области ведет сейчас проверку по факту обнаружения трупа 40-летнего мужчины на остановке «ул. Народная» по проспекту Кулакова Курска.

По версии следствия примерно в 14 часов 19 декабря в маршрутном автобусе между 40-летним жителем Курска, его знакомым и водителем произошел конфликт, в ходе которого водитель автобуса высадил их на улицу, а затем уехал. Впоследствии на остановке «ул. Народная» по проспекту Кулакова 40-летний мужчина скончался, сообщили в СК.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего, опрашивают очевидцы, произведен осмотр места происшествия, назначена медицинская судебная экспертиза, чтобы установить причину смерти.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сказали в СК.