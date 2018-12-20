2018-12-20T15:44:44+03:00
Происшествия

Полицейские рассказали курянам, как не стать жертвой мошенников

Преступники пользуются доверчивостью людей
Светлана ВОЛКОВА
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Мошенники действуют нередко через соцсетиМошенники действуют нередко через соцсетиФото: Из архива КП.
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Большинство регистрируемых таких преступлений относятся к категории дистанционных, то есть злоумышленники находятся в других регионах России.

- Куряне перечисляют деньги с мобильных телефонов за мнимые освобождения родственников от уголовной ответственности и за «разблокировку» банковских карт. Кроме этого, люди перечисляют в залог деньги, чтобы выгодно купить товар. В итоге остаются и без денег, и без покупки. Работает также и обратная схема. Гражданам, поместившим объявления о продаже чего-либо, звонят аферисты и предлагают расплатиться за товар сразу же путем перечисления денег на карту, но для этого просят назвать реквизиты, - рассказали в полиции. Люди, обратившиеся за помощью в полицию, не осознавали, что передав данные банковской карты, открыли доступ к управлению банковским счетом. Действуют мошенники и через социальные сети. Взломав страничку пользователя, рассылают письма с просьбой перечислить взаймы деньги на указанный номер телефона либо интернет-кошелек. Люди, попавшие на эти уловки, признаются впоследствии в том, что созвонились с друзьями только после того, как средства были переведены.

Значительные денежные суммы с банковских карт похищают с использованием современных технологий, с помощью распространения вирусных программ, создания зеркальных банковских сайтов, которые позволяют мошенникам похищать деньги со счетов банковских карт владельцев, пользующихся услугой «мобильный банк».

Кроме этого, в полиции рассказали о том, что следует остерегаться людей, ходящих по квартирам и предлагающих купить, причем, в основном пенсионерам, фильтры, датчики измерения газа, медицинские приборы, а также тех, кто предлагает обмен денежных купюр, проверить газовое оборудование.

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