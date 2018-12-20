Курян приглашают поздравить ветеранов
В преддверии новогодних праздников "Бессмертный полк России" вместе с городским советом ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов предлагает всем неравнодушным курянам поздравить прославленных курян.
- Мы искренне хотим, чтобы наступающий год принес добрые вести, был наполнен радостью творчества и мирного созидания. Поэтому с 25 по 30 декабря мы будем поздравлять курских ветеранов. Приглашаем Вас вместе с нами или самостоятельно подарить радость общения, веру в наше поколение и приятные сюрпризы нашим великим землякам, - обращаются к жителмя региона активисты.
За адресами, контактами и по любым вопросам обращайтесь к
Руководителю штаба Ивану Хорову ( https://vk.com/fighter31 ), 89510871111
Руководителю исполкома Александре Гейнце
( https://vk.com/alexandra_santa )
Ревизору регионального отделения "Бессмертного полка" Ярославу Зрелых ( https://vk.com/id70715280 ), 89191777700