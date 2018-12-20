Курян приглашают поздравить ветеранов

20 Дек. 14:27 2018-12-20T14:27:29+03:00

В Курске накануне нового года стартовала акция Фото: Из архива КП.

Адреса и контакты можно получить у волонтеров

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В преддверии новогодних праздников "Бессмертный полк России" вместе с городским советом ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов предлагает всем неравнодушным курянам поздравить прославленных курян.

- Мы искренне хотим, чтобы наступающий год принес добрые вести, был наполнен радостью творчества и мирного созидания. Поэтому с 25 по 30 декабря мы будем поздравлять курских ветеранов. Приглашаем Вас вместе с нами или самостоятельно подарить радость общения, веру в наше поколение и приятные сюрпризы нашим великим землякам, - обращаются к жителмя региона активисты.

За адресами, контактами и по любым вопросам обращайтесь к

Руководителю штаба Ивану Хорову ( https://vk.com/fighter31 ), 89510871111

Руководителю исполкома Александре Гейнце

( https://vk.com/alexandra_santa )

Ревизору регионального отделения "Бессмертного полка" Ярославу Зрелых ( https://vk.com/id70715280 ), 89191777700