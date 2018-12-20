Перед новым годом куряне останутся без электричества
Неудобства коснутся жителей Железнодорожного округа
Отключать свет будут в Железнодорожном округеФото: Из архива КП.
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Из-за плановых работ с 24 по 29 декабря в Курске пройдут временные отключения электроснабжения в жилых домах. По следующим улицам города:
В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:
с 9-00 до 16-00:
ул. Киевская 2-42, 1-31; ул. Сеймская 1-37, 2-26; ул. Петропавловский переулок 15-19, 12-16;
ул. Новоселовка 32-64, 17-37; ул. 2-я Новоселовка 46-66; ул. Новоселовский переулок 4-16, 5-39;
ул. 1-я Стрелецкая 1-23, 2-18.
25 декабря 2018 с 9-00 до 14-00:
ул. Первомайская 1-17; ул. Первомайский переулок 2-20, 1-21; ул. Вокзальная 29-39; ул. Профсоюзная 32-54.