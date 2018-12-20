В Курске пройдет робототехнический хакатон

20 Дек. 13:26 2018-12-20T13:26:40+03:00

Одна из важнейших целей соревнования - помощь учащимся в формировании образа своего будущего Фото: Из архива КП.

Здесь же состоится мастер-класс

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22 декабря в Курском государственном политехническом колледже пройдет робототехнический хакатон по направлению применения беспилотных летательных аппаратов. Проект реализуется при поддержке Фонда развития образовательных и социальных инициатив «Настоящее».

В соревновании примут участие ученики и студенты нескольких образовательных учреждений города. Также команды будут решать проектную задачу по программированию автономного полета дрона и обучения его ориентироваться в помещении. Получат возможность развития навыков программирования, физики и аэродинамики.

На мероприятии представят макеты профессиональных промышленных беспилотников. Пройдет мастер-класс по прикладному применению беспилотных технологий в решении государственных и промышленных задач.