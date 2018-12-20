В Курске пройдет робототехнический хакатон
22 декабря в Курском государственном политехническом колледже пройдет робототехнический хакатон по направлению применения беспилотных летательных аппаратов. Проект реализуется при поддержке Фонда развития образовательных и социальных инициатив «Настоящее».
В соревновании примут участие ученики и студенты нескольких образовательных учреждений города. Также команды будут решать проектную задачу по программированию автономного полета дрона и обучения его ориентироваться в помещении. Получат возможность развития навыков программирования, физики и аэродинамики.
На мероприятии представят макеты профессиональных промышленных беспилотников. Пройдет мастер-класс по прикладному применению беспилотных технологий в решении государственных и промышленных задач.