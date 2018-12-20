2018-12-20T13:20:58+03:00
Спорт

Курские баскетболистки обыграли турчанок

Матч между «Динамо» и «Хатай» завершился со счетом 85:71
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Встреча прошла в СККВстреча прошла в СКК
Изменить размер текста:

Баскетболистки курского «Динамо» в рамках Евролиги провели матч с турецким клубом «Хатай». Спортивная встреча состоялась в курском спортивно-концертном комплексе 19 декабря.

Курянки одержали победу со счетом 85:71. Первая четверть завершилась о счетом 24:16, вторая - 17:22, третья -23:13, четвертая - 21:20.

Следующую игру БК «Динамо» проведет с латвийской командой «ТТТ Рига». Матч состоится 9 января.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24