Курские баскетболистки обыграли турчанок
Матч между «Динамо» и «Хатай» завершился со счетом 85:71
Встреча прошла в СКК
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Баскетболистки курского «Динамо» в рамках Евролиги провели матч с турецким клубом «Хатай». Спортивная встреча состоялась в курском спортивно-концертном комплексе 19 декабря.
Курянки одержали победу со счетом 85:71. Первая четверть завершилась о счетом 24:16, вторая - 17:22, третья -23:13, четвертая - 21:20.
Следующую игру БК «Динамо» проведет с латвийской командой «ТТТ Рига». Матч состоится 9 января.