Курские спасатели предупреждают о тумане и гололедице

20 Дек. 12:58 2018-12-20T12:58:08+03:00

Во время тумана спасатели рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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По прогнозу Курского Гидрометцентра на территории Курской области с вечера 20 декабря и на протяжении суток будет облачная погода с прояснениями. Ночью местами небольшой снег, днем небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и мороси.

Местами сильный туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха по области в ночное время -6…-11 ºС, при прояснениях до -16 ºС, днем -2…-7 ºС.

Спасатели напоминают курянам, что туман представляет для автомобилистов серьезную опасность. Ограничение видимости на дорогах приводит к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий.

Во время тумана спасатели рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте. Если это невозможно, то следует максимально снизить скоростной режим. Управляя автомобилем на скользкой дороге, следует избегать резких поворотов и торможений.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций нужно обращаться в «Службу спасения» по номеру телефона «112».