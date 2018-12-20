Курский "альфонс" "похоронил" свою мать, чтобы получить деньги

20 Дек. 12:48 2018-12-20T12:48:05+03:00

Мужчина занял крупную сумму у знакомой и угнал у нее авто

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25-летнего мужчину поймали на мошенничестве в отношении своей знакомой.

Мужчину обвиняют в хищении почти 50 тысяч рублей путем злоупотребления доверием. С пострадавшей девушкой обвиняемый познакомился в Интернете. После недолгого общения он сообщил, что у него тяжело больна мама, и срочно требуются деньги на медицинские процедуры и дорогостоящую операцию в столице.

Желая помочь, девушка помимо собственных накоплений оформляла займы в кредитных организациях и несколько раз переводила знакомому деньги в долг.

Для подтверждения диагноза мошенник нашел в Интернете справку о болезни, переделал на имя своей матери и выслал в качестве подтверждения.

Возвращать деньги он постоянно отказывался, ссылаясь на то, что лечение продолжается и у него нет возможности вернуть то, что занял. Спустя почти месяц он сообщил, что мама умерла и даже предоставил фиктивную справку о смерти, чтобы знакомая повременила с требованиями о возврате долга.

Позже курянка случайно узнала, что никакой болезни у матери знакомого не было, она жива и здорова, живет в другом городе.

Общая сумма переводов составила почти 50 тысяч рублей. Полученные деньги мужчина тратил на свою гражданскую сожительницу и развлечения.

Кроме того, находясь в гостях у пострадавшей девушки, мошенник угнал ее автомобиль. Транспорт ему был необходим, чтобы добраться в Курск к своей гражданской жене. По дороге его остановили сотрудники ГИБДД. С виду "альфонс" был пьян, но пройти медицинское освидетельствование отказался. Каких-либо документов о праве собственности на машину, в том числе водительского удостоверения, у него не было. Полицейские выяснили, что автомобиль принадлежит жительнице Щигров, которой и сообщили о произошедшем.

Когда девушка писала заявление об угоне, она попросила проверить информацию о мошенничестве, факт которого в рамках доследственных мероприятий подтвердился.

Следствием регионального УМВД собрана база доказательств, достаточная для предъявления обвинения 25-летнему мужчине.

Судом он признан виновным в мошенничестве и угоне. По совокупности составов преступлений ему дали два с половиной года колонии общего режима.