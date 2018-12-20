В Курске снова отключают свет

СЕГОДНЯ 12:05 2018-12-20T12:05:40+03:00

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В связи с проведением плановых работ в Курске будут отключать свет до 21 декабря по следующим улицам города:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

с 9-00 до 13-00 или с 13-00 до 16-00:

Мостовая 60-50, 3-й Рублевский переулок, Беловская, Песчаная, Кореневская, Сосновый бор, Санаторная, Запрудная, Парашютная, Аэроклубная, Броневая, Заповедный проезд, 5-я Кислинская, 1-2-й Степные переулки, Монтажников, Прилужная, Народная, Охотничья, Камышовая, Утренняя.

Телефон для справок: 32-32-15

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

по 20 декабря с 9-00 до 16-00:

ул. Нижняя Набережная 66 - 120; 11 – 43; ул. А. Аристарховой 1 - 32

Телефон для справок: 32-40-89

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

по 21 декабря с 9-00 до 16-00:

Киевская 2-42, 1-31; Сеймская 1-37, 2-26; Котлякова 1-37, 2-40; Новоселовка 32-64, 17-37; Петропавловский переулок 9-19, 10-20; 2-я Новоселовка 46-66; Новоселовский переулок 4-16, 5-39; 1-я Стрелецкая 1-23, 2-18.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов).