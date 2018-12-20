Под Курском сгорел дачный вагончик

СЕГОДНЯ 11:57 2018-12-20T11:57:05+03:00

К ликвидации пожара привлекались 16 человек, пять единиц техники Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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19 декабря в 20:34 в «Службу спасения» поступило сообщение о загорании дачи в СНТ «Ласточка» Курского района, сообщает ГУ МЧС по Курской области. На место происшествия приехали пожарные-спасатели ПСЧ № 16 города Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

Огонь потушили в 20:59. В результате пожара сгорел металлический вагончик, расположенный на территории дачного участка. К ликвидации пожара привлекались 16 человек, пять единиц техники, в том числе от МЧС семь человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.