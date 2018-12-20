Житель Курска при покупке шин наткнулся на мошенников

СЕГОДНЯ 11:23 2018-12-20T11:23:35+03:00

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Житель Курска решил сэкономить при покупке автомобильных шин. Он нашел зимнюю резину по привлекательной цене на одном из сайтов. Оформил заказ, заплатив за комплект почти девять тысяч рублей.

Покупку обещали доставить за неделю, но курянин товара так и не дождался. Продавец перестал отвечать на звонки, а сайт, на котором предлагались шины оказался фейковым. Потерпевший собрал всю имеющуюся информацию и передал ее в полицию.

Сейчас злоумышленников ищут. За совершенное мошенничество их привлекут к уголовной ответственности, сообщили в УМВД по Курской области.