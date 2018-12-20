2018-12-20T10:34:50+03:00
Происшествия

В Курске водитель сбил на тротуаре женщину и скрылся

ДТП произошло на проспекте Кулакова
Яна ШЕЛЕСТ
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Водителя разыскивает полицияВодителя разыскивает полицияФото: Из архива "КП"
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19 декабря примерно в 17:50 водитель неустановленного автомобиля ехал по двору дома № 7 по проспекту Кулакова задним ходом и сбил 57-летнюю женщину. После ДТП он скрылся.

Сотрудники полиции просят свидетелей и очевидцев данного происшествия, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, сообщить по телефону дежурной части ОБ ДПС ГИБДД УМВД по Курской области: 8(4712) 36-70-01, 36-70-02, или в группу по розыску ОБ ДПС ГИБДД УМВД по Курской области, по адресу: г. Курск, ул. Карла Маркса, 101, телефон: 36-70-65.

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