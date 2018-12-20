В Курской области пересмотрели мусорные тарифы

СЕГОДНЯ 09:44 2018-12-20T09:46:11+03:00

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В Курской области снижены нормативы накопления твердых коммунальных отходов. Теперь для жителей многоквартирных и частных домов они будут составлять 1,5 кубических метров. Ранее эти цифры в среднем составляли 2,1 кубических метра в год и 2,7 кубических метров в год соответственно.

Такое решение было принято после проведения большой аналитической работы с привлечением столичных экспертов, сообщили в администрации Курской области. Кроме того, комитет по тарифам и ценам пересмотрел тарифы для региональных операторов ООО «Экопол» и АО «Спецавтобаза по уборке города Курска» на 2019 год.

С 1 января 2019 года тариф для ООО «Экопол» установлен в размере 557,72 руб. с НДС, для АО «Спецавтобаза по уборке города Курска» в размере 570,11 руб. с НДС. С 1 июля 2019 года - для ООО «Экопол» в размере 568,88 руб. с НДС, для АО «Спецавтобаза по уборке города Курска» в размере 581,51 руб. с НДС. Это лишь на 3,7 % больше, чем утверждено на 2018 год.

Плата, взимаемая с жителей, значительно уменьшится по сравнению с действующей сейчас. Для жителей многоквартирных домов она составит от 52 рублей до 72 рублей с человека в месяц. В частных домах – от 70 рублей до 72 рублей с человека в месяц.

Например, в Курске платеж на одного человека составлял 100,44 руб., а сейчас будет равен 71,90 руб., что ниже на 28%. В Железногорске было 98,26 руб., а станет – 70,41 руб., что также ниже на 28%. В Курчатове снижение произойдет на 47,5% - было 98,26 руб., а станет 51,64 руб.