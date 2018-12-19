2018-12-19T17:01:41+03:00
Звезды

В Курске пройдет конкурс пианистов

Жюри будет международным
Светлана ВОЛКОВА
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Вход на концерт свободныйВход на концерт свободныйФото: Светлана ВОЛКОВА
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22 декабря в 10.00 в Большом зале ДШИ № 1 им. Г.В. Свиридова состоится IX городской конкурс пианистов - воспитанников ДШИ города Курска. В конкурсе примут участие более 80 юных дарований в возрасте от 7 до 16 лет, прошедших внутришкольный отборочный тур.

Конкурс – это приобщение юных музыкантов к творчеству великих русских и зарубежных композиторов, развитие технического уровня учащихся, повышение качества их предпрофессиональной подготовки, выявление и всесторонняя поддержка наиболее талантливых и одаренных детей, распространение передового педагогического опыта.

В этом году в обязательную программу выступлений включены произведения эпохи барокко.

Впервые в составе жюри будут работать И.В. Селиванова - старший преподаватель РАМ им. Гнесиных (г. Москва), а также лауреат международных конкурсов, концертирующая пианистка Маки Секия (Япония). Накануне конкурса 21 декабря в 18.00 Маки Секия даст благотворительный концерт в музыкальном колледже им. Г.В. Свиридова.

Вход свободный.

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