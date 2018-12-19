Елочные базары в Курске откроются 20 декабря

19 Дек. 16:57 2018-12-19T16:57:26+03:00

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Выбрать и купить елку к празднику в Курске можно с 20 декабря. В этот день официально начнут работать елочные базары, а в магазинах еще в начале декабря появились в продаже искусственные ели. Несанкционированная торговля хвойными деревьями в городе будет пресекаться.

Выбирая ель или сосну, имейте в виду: свежее и не обмороженное дерево достаточно сильно пахнет, хвоя насыщенно зеленого цвета и слегка маслянистая на ощупь. Ветки должны быть крепкие и гибкие, обломить их нелегко. Дерево с пожухлыми иголками, тонким стволом, с легко обламывающимися ветками простоит недолго, быстро осыплется – такое лучше не покупать.

При выборе искусственных елок следует ориентироваться не только на эстетику, но и на соответствие материалов требованиям пожарной безопасности. Бумажная хвоя, даже с противопожарной пропиткой, горит быстрее. ПВХ будет сначала плавиться и в случае возгорания ель оповестит о ЧП, источая запах гари. Искусственное дерево действительно горит хуже, чем натуральное, однако вред, который причиняется здоровью во время его возгорания, гораздо выше.

Выбирая искусственную ель в магазине, попросите продавца показать сертификаты качества товара, подтверждающие соответствие требованиям пожарной безопасности.